Sevgilisi ile kızını başından vurup intihar etti! Anne ve katili öldü kız yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Veysel Mızrak (47), iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu Meliha Uludağ (47) ve kızı Cansu Dönmez (20) ile tartıştı. Mızrak yanında getirdiği silahıyla anne ve kızı kafalarından vurdu, ardından da ayı silahla kendi kafasına sıktı. Mızrak ve Uludağ ölürken, Dönmez tedavi altına alındı.

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tabancayla bir anneyi öldüren, kızını da yaralayan kişi intihar etti. Alınan bilgiye göre, 45 AAD 665 plakalı otomobiliyle Ragıp Bey Mahallesi, 158. Sokak'a gelen Veysel Mızrak (47), iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu Meliha Uludağ (47) ve kızı Cansu Dönmez (20) ile tartıştı.

Anne kızı vurup intihar etti

Tartışmanın ardından Veysel Mızrak'ın yanında bulundurduğu tabanca ile ilk olarak Meliha Uludağ’a ardından Cansu Dönmez’in kafasına ateş ettiği iddia edildi. İki kişiyi vuran Veysel Mızrak son olarak silahı kafasına dayayarak ateş etti.

Sevgililer öldü genç kız ağır yaralı

Olayın ardından görgü tanıklarının ihbarı üzerine 112 acil servis ekipleri ve emniyet güçleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Veysel Mızrak (47) ve Meliha Uludağ'ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Ağır yaralı Cansu Dönmez (20) ise 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.