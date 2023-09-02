BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL

Sevgilisi ile kızını başından vurup intihar etti! Anne ve katili öldü kız yaralı

Sevgilisi ile kızını başından vurup intihar etti! Anne ve katili öldü kız yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Veysel Mızrak (47), iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu Meliha Uludağ (47) ve kızı Cansu Dönmez (20) ile tartıştı. Mızrak yanında getirdiği silahıyla anne ve kızı kafalarından vurdu, ardından da ayı silahla kendi kafasına sıktı. Mızrak ve Uludağ ölürken, Dönmez tedavi altına alındı.

Abone ol

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tabancayla bir anneyi öldüren, kızını da yaralayan kişi intihar etti. Alınan bilgiye göre, 45 AAD 665 plakalı otomobiliyle Ragıp Bey Mahallesi, 158. Sokak'a gelen Veysel Mızrak (47), iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu Meliha Uludağ (47) ve kızı Cansu Dönmez (20) ile tartıştı.

Anne kızı vurup intihar etti

Tartışmanın ardından Veysel Mızrak'ın yanında bulundurduğu tabanca ile ilk olarak Meliha Uludağ’a ardından Cansu Dönmez’in kafasına ateş ettiği iddia edildi. İki kişiyi vuran Veysel Mızrak son olarak silahı kafasına dayayarak ateş etti.

Sevgililer öldü genç kız ağır yaralı

Olayın ardından görgü tanıklarının ihbarı üzerine 112 acil servis ekipleri ve emniyet güçleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Veysel Mızrak (47) ve Meliha Uludağ'ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Ağır yaralı Cansu Dönmez (20) ise 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nenad Bjelica'dan o isme övgü: Ona bu formuyla hep ihtiyacımız var
Nenad Bjelica'dan o isme övgü: Ona bu formuyla hep ihtiyacımız var
Rizespor, Karagümrük engelini de kayıpsız geçti
Rizespor, Karagümrük engelini de kayıpsız geçti
Batshuayi transferi son anda gerçekleşmedi
Batshuayi transferi son anda gerçekleşmedi
Düzce'de traktör römorku devrildi: 16 yaralı
Düzce'de traktör römorku devrildi: 16 yaralı
New York'ta bir ilk: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
New York'ta bir ilk: Ezan sesi camilerden hoparlörle dışarıya verildi
Zelenskiy: Rusya Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor
Zelenskiy: Rusya Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor
Adalet Bakanı Tunç arabulucuk başvuru sayısını açıkladı
Adalet Bakanı Tunç arabulucuk başvuru sayısını açıkladı
Antalya'da 14 araç tünelde zincirleme kaza yaptı
Antalya'da 14 araç tünelde zincirleme kaza yaptı
Antalya'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Antalya'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Ekvador'da 6 cezaevinde 57 gardiyan ve 7 polis rehin alındı
Ekvador'da 6 cezaevinde 57 gardiyan ve 7 polis rehin alındı
Para dolu nakil aracı otobüsle çarpıştı: 4 yaralı
Para dolu nakil aracı otobüsle çarpıştı: 4 yaralı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Deyrizor kırsalındaki gelişmelere ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Deyrizor kırsalındaki gelişmelere ilişkin açıklama