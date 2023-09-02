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Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan adayı oluyor! Kılıçdaroğlu ile görüştü

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan adayı oluyor! Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün, Mart 2024 seçimlerinde daha önce babasının belediye başkanlığı yaptığı Şişli'de CHP adayı olacağı iddia edildi. Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu ile defalarca görüştüğü ve aday olacağını söylediği öne sürüldü.

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün Şişli Belediye Başkan adaylığını açıklayacağı iddia edildi. CHP'deki değişim tartışmalarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren açıklamalar yapan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül'ün belediye başkanlığına aday olduğu öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu ile birden fazla görüştü

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu ile birden fazla görüşen Emir Sarıgül'ün İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu CHP liderine de ilettiği iddia edildi. Sarıgül’ün kısa sürede Şişli Belediye Başkanlığı’na aday adaylığını kamuoyuna duyuracağı öğrenildi.

Babası da Şişli Belediye Başkanlığı yapmıştı

Emir Sarıgül’ün babası Mustafa Sarıgül de 1999 yılından 2014 yılına kadar Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. 2014 Yerel Seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, başkanlığı AKP adayı Kadir Topbaş'a kaybetmişti.

Mustafa Sarıgül, 2019 Yerel Seçimlerinde ise Demokratik Sol Parti'den (DSP) Şişli Belediye Başkan adayı olmuştu. Sarıgül yüzde 28,89 oyla ikinci olurken, seçimi yüzde 48,49 oyla CHP'nin adayı Muammer Keskin kazanmıştı.

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