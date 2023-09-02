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Bayburt’ta insanlık ölmemiş! İçi altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı!

Bayburt’ta insanlık ölmemiş! İçi altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı!

Bayburt'ta halk otobüsünde içi altın, Türk lirası, döviz bulunan çantayı sahibine ulaştırmak için seferber olan vatandaş, çantayı sahibine ulaştırdı.

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Bayburt’ta Pınar Karadeniz isimli vatandaş, özel halk otobüsünde bulduğu içerisinde yüklü bir miktarda Türk lirası, altın ve dövizin bulunduğu çantayı sahibine teslim etti.

Pınar Karadeniz, Bayburt Belediyesinin kayıp eşya birimine başvurarak tutanak karşılığında çanta içerisindeki altın, döviz ve nakit parayı teslim etti.

Halk otobüsünde çantasını düşüren Aynur Cengiz ise bir gün sonra belediyenin kayıp eşya birimine müracaat edince, çantanın kendisine ait olduğu tespit edildi. Çantayı bularak belediyeye teslim eden Pınar Karadeniz ile çantanın sahibi Aynur Cengiz’i Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlık makamına davet etti.

Burada açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Özel halk otobüsü içerisinde Aynur Cengiz hanımefendi tarafından bir çanta unutulmuş. Çantayı Pınar Karadeniz hanımefendi kardeşimiz bularak Bayburt Belediyesi kayıp eşya birimine teslim etti. Çanta içerisinde yüklü bir miktarda Türk parası, döviz ve altın olduğu belirlenmiş. Özellikle burada çantayı bularak sahibine teslim edilmesine vesile Pınar hanımı ve onun nezdinde Bayburt halkının duyarlılığını temsil ettiği için kendisini kutluyorum. Yaşanan bu durum Bayburt’umuz adına gurur vesilesidir. Çantasını kaybeden Aynur Cengiz hanımefendinin emekleriyle biriktirdiği altın ve paraların helal kazanç olduğuna inandığımı da belirtmek istiyorum. Bu vesile ile Bayburt halkının bu gibi konularda nedenli duyarlı olduğuna bir kez daha şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın benzer durumlarda kayıp eşya birimimize başvurmaları halinde getirdikleri kayıp ve buluntu eşyaların sahiplerine teslim edilmek üzere emin ellerde olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kulandı.

Çantasını teslim alan Aynur Cengiz ise “Çok mutlu oldum. Nasıl düşürdüğümü hatırlamıyorum. Çantayı bulan Pınar hanıma teşekkür ediyorum. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.

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