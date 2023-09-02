BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  SPOR

Ebrar Karakurt finale çıkmayı böyle kutladı! 'Boy yapma Abdülhamit'

Ebrar Karakurt finale çıkmayı böyle kutladı! 'Boy yapma Abdülhamit'

Filenin Sultanları, İtalya'yı yenerek yarı finale çıktı. Cinsel tercihi nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt, finalin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini eleştirenlere bir kez daha meydan okudu.

Abone ol

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi eserken, takımın yıldızı Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisinin cinsel tercihini eleştirenlere bir kez daha kafa tuttu.

Ebrar Karakurt, yarı finale çıkmalarının ardından "Savaşa savaşa kazanıyoruz" paylaşımı yaptı. Abdülhamit Denge isimli sosyal medya kullanıcısı Karakurt'un paylaşımının altına "Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…" yorumu yaptı. 

Ebrar Karakurt'un, Abdülhamid Denge'ye cevabı kısa oldu: "Boş yapma Abdülhamid"... 'Abdülhamit' ismine saldırdığı suçlamaları yapılan Ebrar Karakurt bu eleştirilere de "Söz konusu arkadaşımızın ismi Ahmet, Mehmet veya Berke olabilirdi. Konu başka yerlere çekilmeye çalışılıyor. Pazar günü büyük bir maçımız var, ona konsantreyim. Ülkeme sevgiler" diye karşılık verdi.

'Boş yapma Abdülhamid' pankartı

Tartışma bitti sanılıyordu ki Filenin Sultanları dün akşamki yarı final maçında İtalya'yı yenerek adını finale yazdırdı. Ebrar Karakurt ise final sevincini "Boş yapma Abdülhamid" pankartlı paylaşımıyla kutladı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kaçak ameliyat yaptılar! O şüphelilerin cezaları belli oldu
Kaçak ameliyat yaptılar! O şüphelilerin cezaları belli oldu
Denizli'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 10 kilo esrar yakalandı, 2 kişi tutuklandı
Denizli'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 10 kilo esrar yakalandı, 2 kişi tutuklandı
Kuzey Kore rahat durmuyor! Yine füze fırlattılar!
Kuzey Kore rahat durmuyor! Yine füze fırlattılar!
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki öğretmenler mazerete bağlı tayin olabilecek
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki öğretmenler mazerete bağlı tayin olabilecek
Japonya kavruldu! Son 125 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı!
Japonya kavruldu! Son 125 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı!
Seyir halindeki TIR'a çarptı, sıkışıp 50 metre sürüklendi! Sürücü hayatını kaybetti!
Seyir halindeki TIR'a çarptı, sıkışıp 50 metre sürüklendi! Sürücü hayatını kaybetti!
Bayburt’ta insanlık ölmemiş! İçi altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı!
Bayburt’ta insanlık ölmemiş! İçi altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı!
Selçuk Bayraktar'a "siyasete girecek misin" diye soruldu! Verdiği cevap "girecek" dedirtti
Selçuk Bayraktar'a "siyasete girecek misin" diye soruldu! Verdiği cevap "girecek" dedirtti
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan adayı oluyor! Kılıçdaroğlu ile görüştü
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan adayı oluyor! Kılıçdaroğlu ile görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu kendine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen ismi 'başdanışman' yaptı!
Kemal Kılıçdaroğlu kendine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen ismi 'başdanışman' yaptı!
Sevgilisi ile kızını başından vurup intihar etti! Anne ve katili öldü kız yaralı
Sevgilisi ile kızını başından vurup intihar etti! Anne ve katili öldü kız yaralı
Nenad Bjelica'dan o isme övgü: Ona bu formuyla hep ihtiyacımız var
Nenad Bjelica'dan o isme övgü: Ona bu formuyla hep ihtiyacımız var