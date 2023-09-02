Ebrar Karakurt finale çıkmayı böyle kutladı! 'Boy yapma Abdülhamit'

Filenin Sultanları, İtalya'yı yenerek yarı finale çıktı. Cinsel tercihi nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt, finalin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini eleştirenlere bir kez daha meydan okudu.

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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi eserken, takımın yıldızı Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisinin cinsel tercihini eleştirenlere bir kez daha kafa tuttu.

Ebrar Karakurt, yarı finale çıkmalarının ardından "Savaşa savaşa kazanıyoruz" paylaşımı yaptı. Abdülhamit Denge isimli sosyal medya kullanıcısı Karakurt'un paylaşımının altına "Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…" yorumu yaptı.

Ebrar Karakurt'un, Abdülhamid Denge'ye cevabı kısa oldu: "Boş yapma Abdülhamid"... 'Abdülhamit' ismine saldırdığı suçlamaları yapılan Ebrar Karakurt bu eleştirilere de "Söz konusu arkadaşımızın ismi Ahmet, Mehmet veya Berke olabilirdi. Konu başka yerlere çekilmeye çalışılıyor. Pazar günü büyük bir maçımız var, ona konsantreyim. Ülkeme sevgiler" diye karşılık verdi.

'Boş yapma Abdülhamid' pankartı

Tartışma bitti sanılıyordu ki Filenin Sultanları dün akşamki yarı final maçında İtalya'yı yenerek adını finale yazdırdı. Ebrar Karakurt ise final sevincini "Boş yapma Abdülhamid" pankartlı paylaşımıyla kutladı.