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Kaçak ameliyat yaptılar! O şüphelilerin cezaları belli oldu

Kaçak ameliyat yaptılar! O şüphelilerin cezaları belli oldu

İstanbul Sultangazi’de doktor G.D.'nin bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alına alındı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sultangazi'de özel bir hastanede çalışan doktor G.D.'nin (53) bilgileri kullanılarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyat yapıldığı şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme neticesinde bahsi geçen ameliyatları D.N.(40) isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi.  Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda D.N. ile ameliyatları birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K.(32) ve K.İ.(63) yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında özel belgede sahtecilik suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan K.İ. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken M.K. ve D.N. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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