Denizli'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 10 kilo esrar yakalandı, 2 kişi tutuklandı
Denizli'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 10 kilo esrar maddesi ile ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 zehir taciri hakkında adli işlem yapıldı.Abone ol
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı.
Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 10 bin gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.