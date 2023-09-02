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Tartıştığı eski ev arkadaşını sokak ortasında bacağından vurdu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tartıştığı eski ev arkadaşını sokak ortasında bacağından vurdu!

Kocaeli Gebze'de daha önce ev arkadaşı oldukları iddia edilen iki kişi sokak ortasında tartıştı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşünce şahıslardan biri diğerini bacağından vurdu.

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Olay, Ulus Mahallesi 2140 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y sokak ortasında kimliği belirsiz bir şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Şüpheli yanında getirdiği tabancayı çıkartarak A.Y.’ye iki el ateş etti.

Mermilerden birinin sol bacağına isabet ettiği A.Y. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli aracına binerek kaçtı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansa alınarak Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan ikilinin daha önce ev arkadaşı olduğu iddia edildi. Olay yeri inceleme ekipleri alanda incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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