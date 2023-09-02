İstanbul Ümraniye’de YAZFEST 2023 heyecanı başladı

İstanbul Ümraniye Belediyesi, Yazfest kapılarını bir kez daha müzikseverlere açtı. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yazfest, Ekin Uzunlar ve Sinan Akçıl konserleriyle başladı.

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Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Yazfest 2023 etkinlikleri başladı. Halk konserleri, DJ performansları gibi etkinliklerin yer aldığı Yazfest 2023’ün ilk gününde Türk müziğinin sevilen isimleri Ekin Uzunlar ve Sinan Akçıl Ümraniyelilerle bir araya geldi.

Binlerce kişi Karadeniz ve Pop müziklerle coştu. Renkli ve görsel şölenlerin oluştuğu konsere binlerce Ümraniyeli katıldı. Başkan İsmet Yıldırım da konsere katılarak, Ekin Uzunlar ve Sinan Akçıl’a çiçek takdiminde bulundu.

Konserde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesi sanatsal kültürel etkinliklere ağırlık vereceklerinin mesajını verdi. Festival yarın Cengiz Kurtoğlu konseriyle devam edecek.