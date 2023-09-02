BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul Ümraniye’de YAZFEST 2023 heyecanı başladı

İstanbul Ümraniye’de YAZFEST 2023 heyecanı başladı

İstanbul Ümraniye Belediyesi, Yazfest kapılarını bir kez daha müzikseverlere açtı. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yazfest, Ekin Uzunlar ve Sinan Akçıl konserleriyle başladı.

Abone ol

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Yazfest 2023 etkinlikleri başladı. Halk konserleri, DJ performansları gibi etkinliklerin yer aldığı Yazfest 2023’ün ilk gününde Türk müziğinin sevilen isimleri Ekin Uzunlar ve Sinan Akçıl Ümraniyelilerle bir araya geldi.

Binlerce kişi Karadeniz ve Pop müziklerle coştu. Renkli ve görsel şölenlerin oluştuğu konsere binlerce Ümraniyeli katıldı. Başkan İsmet Yıldırım da konsere katılarak, Ekin Uzunlar ve Sinan Akçıl’a çiçek takdiminde bulundu.

Konserde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesi sanatsal kültürel etkinliklere ağırlık vereceklerinin mesajını verdi. Festival yarın Cengiz Kurtoğlu konseriyle devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ebrar Karakurt finale çıkmayı böyle kutladı! 'Boy yapma Abdülhamit'
Ebrar Karakurt finale çıkmayı böyle kutladı! 'Boy yapma Abdülhamit'
Kaçak ameliyat yaptılar! O şüphelilerin cezaları belli oldu
Kaçak ameliyat yaptılar! O şüphelilerin cezaları belli oldu
Denizli'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 10 kilo esrar yakalandı, 2 kişi tutuklandı
Denizli'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 10 kilo esrar yakalandı, 2 kişi tutuklandı
Kuzey Kore rahat durmuyor! Yine füze fırlattılar!
Kuzey Kore rahat durmuyor! Yine füze fırlattılar!
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki öğretmenler mazerete bağlı tayin olabilecek
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki öğretmenler mazerete bağlı tayin olabilecek
Japonya kavruldu! Son 125 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı!
Japonya kavruldu! Son 125 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı!
Seyir halindeki TIR'a çarptı, sıkışıp 50 metre sürüklendi! Sürücü hayatını kaybetti!
Seyir halindeki TIR'a çarptı, sıkışıp 50 metre sürüklendi! Sürücü hayatını kaybetti!
Bayburt’ta insanlık ölmemiş! İçi altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı!
Bayburt’ta insanlık ölmemiş! İçi altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı!
Selçuk Bayraktar'a "siyasete girecek misin" diye soruldu! Verdiği cevap "girecek" dedirtti
Selçuk Bayraktar'a "siyasete girecek misin" diye soruldu! Verdiği cevap "girecek" dedirtti
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan adayı oluyor! Kılıçdaroğlu ile görüştü
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan adayı oluyor! Kılıçdaroğlu ile görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu kendine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen ismi 'başdanışman' yaptı!
Kemal Kılıçdaroğlu kendine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen ismi 'başdanışman' yaptı!
Sevgilisi ile kızını başından vurup intihar etti! Anne ve katili öldü kız yaralı
Sevgilisi ile kızını başından vurup intihar etti! Anne ve katili öldü kız yaralı