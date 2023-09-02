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Motosikletle gelip kaldırımdaki kişiye kurşun yağdırdılar!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Motosikletle gelip kaldırımdaki kişiye kurşun yağdırdılar!

Adana Yüreğir'de motosikletle gelen kimliği belirsiz zanlılar kaldırımda telefonla konuşan şahısa kurşun yağdırdılar. Meydana gelen silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yeri önünde kaldırımda telefonla konuşan İbrahim Taşkıran'a (42) motosikletle gelen ve kimliği öğrenilemeyen zanlılarca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu Taşkıran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taşkıran, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim Taşkıran, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken Taşkıran'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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