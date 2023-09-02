BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kibariye yaza Ağva'daki konserye veda etti!

Kibariye yaza Ağva'daki konserye veda etti!

Ünlü sanatçı Kibariye, yaz sonu konserleri etkinliği kapsamında Ağva’da sahne aldı. Şile Belediyesinin organizatörlüğünde düzenlenen etkinlikte katılımcılar konserde doyasıya eğlendiler.

Abone ol

Ünlü şarkıcı Kibariye Ağva’da Şile Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konser verdi. Konserden önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü şarkıcı daha sonra sahneye çıktı. Katılımın yoğun olduğu konserde misafirler, keyifli dakikalar yaşadı.

Programla ilgili konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bizim geçen sene başladığımız yaz boyu etkinliklerimiz Temmuz ve Ağustos aylarında yoğun bir şekilde devam ediyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Ağva’da bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yaz sezonunu inşallah tamamlamış olacağız. Bugün Kibariye sahne alacak. İnsanlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. İnşallah güzel bir geceyle sezonu tamamlamış oluruz.” dedi.

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla kısa ve keyifli bir sohbet havasında açıklama yapan ünlü şarkıcı Kibariye “Sevgi, huzur doluyum. Sevgi ile koşa koşa geldim. Hayırlısıyla çıkalım inşallah. Çok mutluyum, başkanımız da bizi güzel karşıladılar. Güzel şeylerle karşılaştım. Daha ne olsun?” ifadelerini kullandı.

Yazın bitişi ile ilgili sorulan bir soruya ünlü şarkıcı “Allah’ın gücüne gitmesin. Kışı seviyorum. Bu yaz nem çok yüksekti. Ve çok sıcaktı. Bereket klimalar vardı. Klimalar da zararlı. Ama mecbur kalınca da kullanıyorsun. Ama ben kışı daha çok seviyorum. Yazın bile kış çayı içiyorum.” şeklinde cevap verdi.

Basın mensuplarının sorularının ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcı tezahüratlarla karşılandı. Keyifli geçen konserde, katılımcılar doyasıya eğlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe kararını verdi! İşte 18 yaşındaki Bora Aydınlık'ın yeni takımı
Fenerbahçe kararını verdi! İşte 18 yaşındaki Bora Aydınlık'ın yeni takımı
Tartıştığı eski ev arkadaşını sokak ortasında bacağından vurdu!
Tartıştığı eski ev arkadaşını sokak ortasında bacağından vurdu!
İstanbul Ümraniye’de YAZFEST 2023 heyecanı başladı
İstanbul Ümraniye’de YAZFEST 2023 heyecanı başladı
Ebrar Karakurt finale çıkmayı böyle kutladı! 'Boy yapma Abdülhamit'
Ebrar Karakurt finale çıkmayı böyle kutladı! 'Boy yapma Abdülhamit'
Kaçak ameliyat yaptılar! O şüphelilerin cezaları belli oldu
Kaçak ameliyat yaptılar! O şüphelilerin cezaları belli oldu
Denizli'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 10 kilo esrar yakalandı, 2 kişi tutuklandı
Denizli'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 10 kilo esrar yakalandı, 2 kişi tutuklandı
Kuzey Kore rahat durmuyor! Yine füze fırlattılar!
Kuzey Kore rahat durmuyor! Yine füze fırlattılar!
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki öğretmenler mazerete bağlı tayin olabilecek
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki öğretmenler mazerete bağlı tayin olabilecek
Japonya kavruldu! Son 125 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı!
Japonya kavruldu! Son 125 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı!
Seyir halindeki TIR'a çarptı, sıkışıp 50 metre sürüklendi! Sürücü hayatını kaybetti!
Seyir halindeki TIR'a çarptı, sıkışıp 50 metre sürüklendi! Sürücü hayatını kaybetti!
Bayburt’ta insanlık ölmemiş! İçi altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı!
Bayburt’ta insanlık ölmemiş! İçi altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı!
Selçuk Bayraktar'a "siyasete girecek misin" diye soruldu! Verdiği cevap "girecek" dedirtti
Selçuk Bayraktar'a "siyasete girecek misin" diye soruldu! Verdiği cevap "girecek" dedirtti