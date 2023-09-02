Kibariye yaza Ağva'daki konserye veda etti!

Ünlü sanatçı Kibariye, yaz sonu konserleri etkinliği kapsamında Ağva’da sahne aldı. Şile Belediyesinin organizatörlüğünde düzenlenen etkinlikte katılımcılar konserde doyasıya eğlendiler.

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Ünlü şarkıcı Kibariye Ağva’da Şile Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konser verdi. Konserden önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü şarkıcı daha sonra sahneye çıktı. Katılımın yoğun olduğu konserde misafirler, keyifli dakikalar yaşadı.

Programla ilgili konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bizim geçen sene başladığımız yaz boyu etkinliklerimiz Temmuz ve Ağustos aylarında yoğun bir şekilde devam ediyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Ağva’da bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yaz sezonunu inşallah tamamlamış olacağız. Bugün Kibariye sahne alacak. İnsanlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. İnşallah güzel bir geceyle sezonu tamamlamış oluruz.” dedi.

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla kısa ve keyifli bir sohbet havasında açıklama yapan ünlü şarkıcı Kibariye “Sevgi, huzur doluyum. Sevgi ile koşa koşa geldim. Hayırlısıyla çıkalım inşallah. Çok mutluyum, başkanımız da bizi güzel karşıladılar. Güzel şeylerle karşılaştım. Daha ne olsun?” ifadelerini kullandı.

Yazın bitişi ile ilgili sorulan bir soruya ünlü şarkıcı “Allah’ın gücüne gitmesin. Kışı seviyorum. Bu yaz nem çok yüksekti. Ve çok sıcaktı. Bereket klimalar vardı. Klimalar da zararlı. Ama mecbur kalınca da kullanıyorsun. Ama ben kışı daha çok seviyorum. Yazın bile kış çayı içiyorum.” şeklinde cevap verdi.

Basın mensuplarının sorularının ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcı tezahüratlarla karşılandı. Keyifli geçen konserde, katılımcılar doyasıya eğlendi.