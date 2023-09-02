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Esenyurt'ta hırsızlar levye ile kepengi kırıp elektrik eşya dükkanını soydular!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta hırsızlar levye ile kepengi kırıp elektrik eşya dükkanını soydular!

İstanbul Esenyurt'ta bir grup hırsız araçları ile geldikleri elektronik eşya dükkanın kepengini kırıp televizyonları çaldılar. O anlar kameralara yakalandı.

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Olay, geçtiğimiz Perşembe saat 05.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini gizleyen kimliği belirsiz 5 şahıs, hafif ticari araç ile bir elektronik eşya dükkanına yanaştı. Caddeyi gözetleyen şüpheliler bir süre bekledikten sonra araçtan inerek levye ile kepengi kırmaya başladı. Vatandaşları gören şahıslar tekrar arabaya giderken kısa bir süre sonra geri döndü.

Kepengi açan hırsızlar içeri girerek televizyon ve diğer ürünlerini araca yükledikten sonra kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Oluşan maddi zararın yaklaşık 30 bin lira olduğu söylenirken emniyet güçlerinin şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor. Yaşanan o hırsızlık anları binanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay hakkında konuşan sokak sakini Yunus Kaya, “31 Ağustos sabah 05.30 sıralarında komşumuzun elektronik eşya dükkanında hırsızlık olayı yaşandı. Komşumuzun dükkanından neredeyse 25-30 bin liralık eşyasını çaldılar. Önce keşif yapıyorlar. Sonra ellerindeki levyelerle birlikte kepengi parçalayarak içeri giriyorlar. Gördüğüm kadarıyla 5 kişiler. Televizyon, şarj aleti, telefon aletleri alıyorlar. Arabaya koyup götürüyorlar. Olaydan 15-20 dakika sonra da polis geliyor” dedi.

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