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Köyceğiz'de orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Köyceğiz'de orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü

 MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterlerle de destek verilmeye başlandı.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

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