Konya'da 3 çocuk annesi kadın, 3. üniversitesine oğlu ile kayıt oldu!

Konya'da Açık Öğretim Lisesini bitirdikten sonra eşinin ve çocuklarının desteğiyle 2 üniversiteyi bitiren ve sonrasında yüksek lisans yapan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın, 3. üniversiteyi oğlu ile kazandı.

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Konya'da yaşayan ev hanımı 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Neriman Tongur, Açık Öğretim Lisesini bitirip Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümünü kazanıp mezun olduktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde tarih alanında yüksek lisansını tamamladı. Tongur, Açık Öğretim Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü de bitirerek mezun oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına hazırlanan oğlu Muhammed Miraç Tongur ile sınav muhabbetine giren Neriman Tongur, YKS sınavına başvuru yaparak sınav maratonuna katıldı. Oğlu ile Necmettin Erbakan Üniversitesini kazanan Tongur, çok istediği İlahiyat Fakültesine kayıt yaptırdı.

“Oğlumla sınav muhabbeti yapmak için girmiştim”

Üçüncü üniversiteyi oğlu ile kazanarak azmin ve başarının örneği olan 3 çocuk annesi Neriman Tongur, “Oğlumla birlikte kazandık bu sene. Oğlum Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği kazandı, ben de İlahiyat Fakültesini kazandım. Bu benim üçüncü üniversitem. Okulla aramda çok güzel bir bağ var. Okumayı çok seviyorum. Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Ayrıca Açık Öğretim Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdim. İlahiyat okumak istediğim bir bölümdü. Oğlumla sınav muhabbeti yapmak için girmiştim. Kazanırsam da kayıt yaptırırım diye düşünüyordum, nasip oldu kazandım. Oğlumla birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde başlayacağız bu sene. Heyecanlı bir durum belli bir aradan sonra tekrar üniversitede olmak beni çok heyecanlandırıyor. Okul sıralarını çok seviyorum. Eğitimin yaşı yok, okumak isteyen herkesi üniversite sınavına davet ediyorum. Eğer öyle bir arzu, istek varsa özellikle hanımlar kendi çocuklarını büyüttükten sonra mutlaka böyle bir girişimde bulunsunlar. Öğrenmek, öğretmek çok güzel aynı zamanda da eğitmenim. Bakalım bu eğitim hayatı bana neler kazandıracak. Tarih Bölümü okuduğum üniversitede İlahiyat Fakültesi yoktu yazamamıştım. Arapça öğrenmeyi çok istiyorum ve disiplinli bir eğitim almak istiyorum. Çünkü hep kurslara gidiyoruz ama devamını getiremiyoruz. Disiplinli bir eğitimle Arapça'yı öğrenmek daha avantajlı olur diye düşünüyorum. Bir sınav heyecanı var, sınav kaygısı var aynı zamanda tabii hocaların da çok etkisi olacak. Arkadaş ortamının çok etkisi olacak. Kaynaklarımız daha iyi olacak diye düşünüyorum. O yüzden bir eğitimi disiplin altında almak her zaman için daha iyi olur. İnşallah bu süreci başlatacağız, istediğim gibi de olursa çok daha benim için iyi olur diye düşünüyorum” dedi.

“Hep beraber okuyan bir aileyiz”

Neriman Tongur'un oğlu 22 yaşındaki Seyyit Ali Tongur da, “Annemle gurur duyuyorum. Gerçekten kendisi çok okumayı seven, kendini geliştirmeyi seven, eğitim konusunda kendini adamış bir insan. Hem annelik yönünden, hem de öğrencilik yönünden olsun bu zamana kadar bize çok destek oldu. Kendini çok geliştirdi bu konuda, bizi çok gururlandırdı. Aynı şekilde bu sene de üçüncü üniversitesini kazandı. Kardeşimle beraber aynı sene ben de aynı zamanda üniversite öğrencisiyim hep beraber okuyan bir aileyiz” şeklinde konuştu.

“Sürekli bir öğrenme içerisinde ve bu benim öğrenme şevkimi de arttırıyor”

Neriman Tongur'un kızı Enise Tongur ise “Hayatımdaki örnek aldığım kişi annem. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Gerçekten onun ne kadar eğitim aşkı olduğunu kendi gözlerimle görüyorum. Çünkü yemek yaparken sürekli ders videosu izliyor. Sürekli bir öğrenme içerisinde ve bu benim öğrenme şevkimi de artırıyor” diye konuştu.