Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta narkotik polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı.

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Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş’ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, 10 bin 198 adet sentetik ecza, 4 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen 12 bin 670 TL, 5 bin 200 Amerikan Doları ve 80 Euro paraya el konuldu.

Olay ile ilgili 5 şahıs gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilirken, 5 şüpheli şahıstan 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 şüpheli şahıs ise tutuklandı.