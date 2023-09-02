Dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon yarışı yarın yapılacak!

Dünyanın ilk ve tek kıtalar arası triatlon yarışı olma özelliği taşıyan Oral B Challenge İstanbul, yarın gerçekleştirilecek.

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Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi'nin iş birliği ile Oral B'nin ana sponsorluğunda yapılacak olan organizasyona yerli ve yabancı yaklaşık bin triatletin katılması bekleniyor.

Triatletler, Beykoz'da Kanlıca İskelesi'nden başlayacak yarışta sırasıyla 2.3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele edecek. Yarışın ödül töreni ise Küçüksu Çayırı'nda gerçekleşecek.