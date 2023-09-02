Husumetlisinin evinin önündeki arabasını önce taşladı sonra benzin döküp yaktı!
Bursa Yıldırım'da husumetlisinden intikam almak isteyen bir şahıs husumetlisinin evinin önündeki aracını ilk önce taşlayarak camlarını kırdı. Hırsını alamayan şahıs daha sonra arabaya benzin döküp cayır cayır yaktı.Abone ol
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde bir şahıs aralarında husumet bulunan kişinin evinin önüne geldi.
Park halindeki aracı gören kişi, yanında getirdiği koca taşlarla otomobilin camını kırıp, araca benzin dökmeye başladı.
Daha sonra çakmakla aracı ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevleri mahalle sakinleri fark edince durum 112'ye bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken, kundaklama anı kameraya saniye saniye yansıdı.