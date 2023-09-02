Kazakistan nükleer santral için referandum yapacak!

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede nükleer santral inşa edilip edilmemesi kararını vermek için referanduma gidileceğini duyurdu.

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün yeni yasama döneminin açılış oturumunda konuştu. Nükleer enerjinin geliştirilmesinin ülkede önemli ekonomik ve siyasi bir konu haline geldigini belirten Cumhurbaşkanı Tokayev, "Ülkemizde bir nükleer enerji santrali inşa edilmesi fizibilitesi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bir yandan, dünyanın en büyük uranyum üreticisi olan Kazakistan'ın kendi nükleer üretimine sahip olması gerekmektedir. Bazı uzmanlar küçük reaktörlü santrallerin inşa edilmesini destekliyor. Diğer yandan da birçok vatandaş ve bazı uzmanlar nükleer enerji santrallerinin güvenliği konusunda endişe duymaktadır. Semipalatinsk Nükleer Test Sahası'nın trajik mirası göz önüne alındığında bu anlaşılabilir bir durumdur" diye konuştu.

Tokayev, bu konuda tartışmalara devam edilmesi gerektiğinin altını çizerek 2019 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında stratejik önem arz eden konulara ilişkin kararların referandum yoluyla alınacağı sözü verdiğini hatırlattı. Tokayev, nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmemesi konusunun ülke geleceği için önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bu nedenle bu konunun referanduma çıkarılmasını öneriyorum. Referandumun tarihi konusunda daha sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.