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Malatya'da feci kaza! Şarampole devrilen araç ağaçların arasına sıkıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Malatya'da feci kaza! Şarampole devrilen araç ağaçların arasına sıkıştı: 2 yaralı

Malatya Darende'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ağaçların arasına sıkışan otomobilde 2 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan N.K. (45) idaresindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, araç sürücüsü ile birlikte N.D.Y. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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