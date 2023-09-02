Beşiktaş ile Sivasspor 35. kez karşı karşıya geliyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında karşılaşacağı Sivasspor ile 35. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 17’ye 11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.15’te Beşiktaş Stadyumu’nda Sivasspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesi ligde siyah-beyazlılar, bir maç eksiğiyle birlikte 1 galibiyet, 1 beraberlik ile topladığı 4 puanla 12. sırada yer alırken, Sivasspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ile aldığı 5 puanla 5. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 35. randevu

İki takım Süper Lig’de 34 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 17, Sivasspor ise 11 defa sahadan 3 puan ile ayrılırken 6 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 49 gol atma başarısı gösterirken, kırmızı-beyazlılar ise 38 gol ile karşılık verdi. İki takım arasında oynanan son maçta Yiğidolar, sahadan 1-0’lık üstünlük ile ayrılmıştı.

Kartal, Süper Lig’deki son mağlubiyetini Sivasspor’dan aldı

Beşiktaş, Süper Lig’deki son mağlubiyetini Sivasspor’a karşı aldı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaştığı rakibine 1-0’lık skorla mağlup olmuştu. Kartal bu maçtan itibaren ligde çıktığı 17 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Şenol Güneş’in öğrencileri, söz konusu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Beşiktaş - Sivasspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

(YK-İYA-S)