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Beşiktaş ile Sivasspor 35. kez karşı karşıya geliyor

Beşiktaş ile Sivasspor 35. kez karşı karşıya geliyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında karşılaşacağı Sivasspor ile 35. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 17’ye 11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.15’te Beşiktaş Stadyumu’nda Sivasspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesi ligde siyah-beyazlılar, bir maç eksiğiyle birlikte 1 galibiyet, 1 beraberlik ile topladığı 4 puanla 12. sırada yer alırken, Sivasspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ile aldığı 5 puanla 5. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 35. randevu

İki takım Süper Lig’de 34 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 17, Sivasspor ise 11 defa sahadan 3 puan ile ayrılırken 6 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 49 gol atma başarısı gösterirken, kırmızı-beyazlılar ise 38 gol ile karşılık verdi. İki takım arasında oynanan son maçta Yiğidolar, sahadan 1-0’lık üstünlük ile ayrılmıştı.

Kartal, Süper Lig’deki son mağlubiyetini Sivasspor’dan aldı

Beşiktaş, Süper Lig’deki son mağlubiyetini Sivasspor’a karşı aldı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaştığı rakibine 1-0’lık skorla mağlup olmuştu. Kartal bu maçtan itibaren ligde çıktığı 17 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Şenol Güneş’in öğrencileri, söz konusu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Beşiktaş - Sivasspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.
(YK-İYA-S)

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