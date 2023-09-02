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Bursa'da seyir halindeki tır alev topuna döndü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da seyir halindeki tır alev topuna döndü!

Bursa'da İzmir-İstanbul otobanı üzerinde seyir eden tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan tıra itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Olay, İzmir-İstanbul otobanı üzerinde meydana geldi. İzmir’den İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan tır Bursa Şehir Hastanesi’ni geçtikten sonra tırdan dumanlar yükselmeye başladı.

Diğer sürücülerin ikazıyla tırı yol kenarına çeken şoför kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmek istedi. Ancak alev alan boyaları söndüremeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırın alev alev yanması ise yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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