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Adıyaman'da alt yapı çalışmasında elektrik direği kamyonun üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da alt yapı çalışmasında elektrik direği kamyonun üzerine devrildi

Adıyaman Gölbaşı'nda yol alt yapısı esnasında yaşanan kazada elektrik direği kamyonun üzerine devrildi.

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Olay, Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunda meydana geldi. Gölbaşı ilçesinin içinden geçen karayolu çalışmaları esnasında, elektrik direği devrildi. İş makinesi karayolunun alt yapı çalışmaları yürütürken, elektrik direği boşa çıktı.

Boşa çıkan elektrik direği büyük bir gürültü ile park halindeki kamyonun dorsesinin üzerine devrildi. Bölgede elektrikler kesildi. Yaşanan bu olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Kesilen elektrik, bakım ve onarım sonrası verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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