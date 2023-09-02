Antalya'da çocuk sürücü motosikletiyle 9 yaşındaki çocuğa çarptı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuk oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğa çarptı. Meydana gelen kazada her iki çocuk da yaralandı.

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Sarılar Mahallesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletin 9 yaşındaki çocuğa çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.

Kazanın ardından Jandarma Trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücüsünün cezai ehliyeti olmadığı için babasına 8190 TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, Sarılar Mahallesi, 1035 sokak üzerinde meydana geldi. 14 yaşındaki K.S'nin kullandığı 07 AAJ 072 plakalı motosiklet yol üzerinde oyun oynayan 9 yaşındaki M. C'ye çarptı.

Kazada her iki çocuk da yaralandı. Çocuklar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma trafik ekipleri, motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi ve cezai ehliyetinin olmaması nedeniyle babası Mehmet S'ye 8 bin 190 TL idari para cezası uyguladı.