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Hamile kadın kendini vurdu! Kanındaki 8,5 aylık bebeği öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hamile kadın kendini vurdu! Kanındaki 8,5 aylık bebeği öldü

SAMSUN'da 8,5 aylık hamile kadın kendini tabancayla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının bebeği hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8.5 aylık hamile M.K. adlı kadın girdiği bunalım sonucu kendini tabancayla karnından vurarak yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan M.K. tedavi altına alındı. Kurşunun kadının karnındaki bebeğe isabet ettiği ve bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bebek ameliyatla anne karnından alınırken, kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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