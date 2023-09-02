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Sağlık Bakanı Koca'dan, "İkinci Beyaz Reform" açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan, "İkinci Beyaz Reform" açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İkinci Beyaz Reform kapsamında sağlıkta şiddeti önlemek için yeni bir uyarı sistemini devreye sokacaklarını açıkladı. "Gri Kod" adı verilen bu erken uyarı sistemi sayesinde hastanelerde şiddet yaşanma ihtimalinde güvenlik görevlileri ve hastane yönetimi haberdar edilecek, ayrıca karakol da şiddet riskinden bilgi sahibi olacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İkinci Beyaz Reform kapsamında sağlıkta şiddetin sebeplerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirterek, "Hastanelerde Beyaz Kod öncesi devreye girecek, 'Gri Kod' denilebilecek erken uyarı sistemini getireceğiz. Bu kodla şiddet yaşanma ihtimalinde güvenlik görevlileri, hastane idaresi haberdar edilecek, karakol da şiddet riskinden bilgi sahibi olacak" şeklinde açıkladı.

Koca, İkinci Beyaz Reform sürecinde kasıt olmadıkça tazminatın devlet tarafından üstlenilmesi, sağlık çalışanlarının mali sorunlarının çözümü, sağlıkta şiddetin katalog suçlar kapsamına alınması gibi önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. Ayrıca taban ücret ile sabit ücretin mahsuplaşmasının ortadan kaldırıldığını, 32 bin tıbbi personel istihdam edildiğini ve birinci basamağın güçlendirilerek basamaklar arası geçişin planlandığını da vurgulayan Koca, "Önümüzdeki dönemde daha çok sağlıkta şiddetin sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik çaba içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetle mücadeleye yönelik hastane ortamlarının düzenlenmesinin yanında İçişleri Bakanlığıyla şiddeti önlemeye yönelik güvenlik önlemlerine ilişkin de ortak bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Bakan Koca, İkinci Beyaz Reform kapsamında hastanelerde "Gri Kod" adı verilen erken uyarı sistemini devreye sokacaklarını belirterek, kodla şiddet yaşanma ihtimalinde güvenlik görevlileri ve hastane yönetimi haberdar edileceğini ve karakolun da şiddet riskinden bilgi sahibi olacağını söyleyen Koca açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Ayrıca 'Gri Kod' denilebilecek, Beyaz Kod öncesi devreye girecek erken uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bu öncü kodla özellikle şiddet olma ihtimalinin düşünüldüğü durumlarda emniyet, hastanenin güvenlik görevlileri ve hastane idaresi haberdar edilecek. Bu süreçte hastanın hizmeti devam edecek. Gri Kodla karakol şiddet riskinden haberdar edilecek ama emniyet görevlilerinin hastaneye gelişi Beyaz Kod verilmesi durumunda devreye girmiş olacak. Sistemle amacımız şiddet yaşanmadan önüne geçilebilmesi, bunu bir öncül alarm sistemi olarak düşünebilirsiniz."

Hastanelerde daha önceki şiddet eylemlerinden ötürü hakkında Beyaz veya Gri Kod verilmiş kişilere yönelik de bazı uygulamaların sistemle geleceğini belirten Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce Gri Kod veya Beyaz Kod verilmiş olan bir kişi, sonraki süreçte hastaneye geldiğinde o hasta için tekrar Gri Kod verilecek. Yani bu hasta hizmetini alacak ama güvenlik elemanlarının, idarenin kontrolünde, bilgisinde olacak. Böylelikle verilen hizmetin önceden alınan önlemle daha güvenli olması sağlanacak."

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