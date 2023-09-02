BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  SPOR

Tekirdağ'da uluslararası yelken yarışları yapılıyor

Tekirdağ'da uluslararası yelken yarışları yapılıyor

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Yelken Yarışları 5 ülkenin katılımı ile başladı.

Abone ol

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları, bu yıl yedinci kez düzenleniyor.

Sabah saatlerinde Marmara Denizine yelkenlerini suya indiren sporcular kıyasıya mücadele etmeye başladı. Bu yıl yedincisi düzenlenen Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda Azerbaycan, Kuveyt, Umman, Bulgaristan ve Türkiye dahil 42 spor kulübü, 356 sporcu mücadele ediyor. 4 gün sürecek yarışma sonucunda dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da polisin durdurduğu şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı!
Samsun'da polisin durdurduğu şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı!
Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık'ta koşulacak!
Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık'ta koşulacak!
DEAŞ'ın İstanbul'daki hücre evi çökertildi! İçinden çıkanlar şok etti
DEAŞ'ın İstanbul'daki hücre evi çökertildi! İçinden çıkanlar şok etti
Antalya'da çocuk sürücü motosikletiyle 9 yaşındaki çocuğa çarptı!
Antalya'da çocuk sürücü motosikletiyle 9 yaşındaki çocuğa çarptı!
Sağlık Bakanı Koca'dan, "İkinci Beyaz Reform" açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan, "İkinci Beyaz Reform" açıklaması
Eren Erdem'in yalanı patladı! 'Yok' dediği danışman 'özür diliyorum' açıklaması yaptı
Eren Erdem'in yalanı patladı! 'Yok' dediği danışman 'özür diliyorum' açıklaması yaptı
Hamile kadın kendini vurdu! Kanındaki 8,5 aylık bebeği öldü
Hamile kadın kendini vurdu! Kanındaki 8,5 aylık bebeği öldü
İç Anadolu'ya uygun alternatif hububat çeşitleri deneniyor!
İç Anadolu'ya uygun alternatif hububat çeşitleri deneniyor!
Iğdır'da üretilen tuz Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
Iğdır'da üretilen tuz Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
Adıyaman'da alt yapı çalışmasında elektrik direği kamyonun üzerine devrildi
Adıyaman'da alt yapı çalışmasında elektrik direği kamyonun üzerine devrildi
Bilecik'te feci ölüm! Asansör boşluğuna düşüp can verdi
Bilecik'te feci ölüm! Asansör boşluğuna düşüp can verdi
İTO ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı