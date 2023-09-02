DEAŞ'ın İstanbul'daki hücre evi çökertildi! İçinden çıkanlar şok etti

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik bir operasyonda çatışma bölgelerine askeri malzeme temin ettikleri belirlenen bir hücre çökertildi. Operasyonda tutuklanan biri Kırgızistan, diğeri Suriye uyruklu 2 şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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İstanbul'da, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Kırgızistan ve Suriye uyruklu 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin Suriye ve Irak'taki çatışma sahasında DEAŞ militanlarına askeri malzeme topladıkları ve lojistik destek sağladıkları ileri sürüldü.

Soruşturma savcısından alınan talimatın ardından dün gece operasyon için düğmeye basıldı. Emniyet güçleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'da bir eve baskın düzenledi. DEAŞ'ın Suriye ve Irak koluna askeri malzeme temin etmekle suçlanan ve lojistik destek sağladıkları iddia edilen Kırgızistan uyruklu N.U. ve Suriye uyruklu E.M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu 2 şüphelinin sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. DEAŞ mensuplarınca kullanılan evde yapılan aramalarda ise keskin nişancı dürbünü, taktik silah lazerleri ve bu cihazlara ait elektronik materyallerin yanı sıra çeşitli askeri malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'da DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde gözaltına alınan Kırgızistan ve Suriye uyruklu 2 şüphelinin, örgütün lojistik birimiyle doğrudan bağlantılı oldukları değerlendiriliyor. Şüphelilerin çatışma bölgelerine gönderilmek üzere topladıkları askeri malzemelerin nereden temin edildiği araştırılırken, Türkiye'deki irtibatları da inceleniyor.