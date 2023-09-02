Bilecik'te kontrolden çıkan araç bariyerlere girdi! 2 kişi yaralandı

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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Alınan biligilere göre kaza, İstasyon rampasında meydana geldi. Sürücü İbrahim Y., kullandığı 11 EN 366 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedince araç bariyerlere çarptı.

Aracın içinde bulunan sürücü İbrahim Y. ve yolcu Emine Nur Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.