Karabük'te kafaları karıştıran kaza! Bu defa yaya, otobüse çarptı

Karabük'te bir kişi seyir halindeki otobüsün önüne atladı. Tedbirli otobüs şoförünün frene basması faciayı önlerken o anlar kameralara yansıdı.

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Olay, Yeşil Mahallede meydana geldi. Serkan M. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle kollarını açarak Karabük istikametine seyir halinde olan Safranbolu Belediyesi Halk Otobüsünün önüne atladı.

Otobüs şoförünün, şahsın geldiğini görünce frene basması faciayı önledi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Üç kişinin sakinleştirmeye çalıştığı şahıs bir süre sonra gözden kayboldu.