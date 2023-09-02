BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  SPOR

Fenerbahçe yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak! O isimler kadroda yok

Fenerbahçe yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak! O isimler kadroda yok

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Abone ol

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor.

Ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1, ikinci haftada ise konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan Fenerbahçe, Türk takımlarının Avrupa maçları nedeniyle 3. haftadaki Rams Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi sonrası 4. hafta mücadelesine, MKE Ankaragücü karşısında çıkıyor.

Bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, 3'de 3 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 50 göçmen yakalandı!
Muğla'da tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 50 göçmen yakalandı!
Manisa'da korkunç kaza! Yağmurdan kayan minibüs uçurumdan düştü
Manisa'da korkunç kaza! Yağmurdan kayan minibüs uçurumdan düştü
Bilecik'te kontrolden çıkan araç bariyerlere girdi! 2 kişi yaralandı
Bilecik'te kontrolden çıkan araç bariyerlere girdi! 2 kişi yaralandı
Kayseri'de Songül öğretmenin kahreden ölümü
Kayseri'de Songül öğretmenin kahreden ölümü
Tekirdağ'da uluslararası yelken yarışları yapılıyor
Tekirdağ'da uluslararası yelken yarışları yapılıyor
Samsun'da polisin durdurduğu şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı!
Samsun'da polisin durdurduğu şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı!
Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık'ta koşulacak!
Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık'ta koşulacak!
DEAŞ'ın İstanbul'daki hücre evi çökertildi! İçinden çıkanlar şok etti
DEAŞ'ın İstanbul'daki hücre evi çökertildi! İçinden çıkanlar şok etti
Antalya'da çocuk sürücü motosikletiyle 9 yaşındaki çocuğa çarptı!
Antalya'da çocuk sürücü motosikletiyle 9 yaşındaki çocuğa çarptı!
Sağlık Bakanı Koca'dan, "İkinci Beyaz Reform" açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan, "İkinci Beyaz Reform" açıklaması
Eren Erdem'in yalanı patladı! 'Yok' dediği danışman 'özür diliyorum' açıklaması yaptı
Eren Erdem'in yalanı patladı! 'Yok' dediği danışman 'özür diliyorum' açıklaması yaptı
Hamile kadın kendini vurdu! Kanındaki 8,5 aylık bebeği öldü
Hamile kadın kendini vurdu! Kanındaki 8,5 aylık bebeği öldü