BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Batman'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Batman'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

Batman'da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Olay, Batman kent merkezine bağlı Batı Raman Mevkiinde meydana geldi. Yolda ilerleyen 65 AEU 975 plakalı otomobil bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı.

Kontrolü kaybedilen otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan 3 vatandaş yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te kafaları karıştıran kaza! Bu defa yaya, otobüse çarptı
Karabük'te kafaları karıştıran kaza! Bu defa yaya, otobüse çarptı
Elazığ'da husumetli kavgasında ilginç yaralama! Bıçakların çekildiği kavgada kızgın yağ döktü
Elazığ'da husumetli kavgasında ilginç yaralama! Bıçakların çekildiği kavgada kızgın yağ döktü
Fenerbahçe yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak! O isimler kadroda yok
Fenerbahçe yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak! O isimler kadroda yok
Muğla'da tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 50 göçmen yakalandı!
Muğla'da tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 50 göçmen yakalandı!
Manisa'da korkunç kaza! Yağmurdan kayan minibüs uçurumdan düştü
Manisa'da korkunç kaza! Yağmurdan kayan minibüs uçurumdan düştü
Bilecik'te kontrolden çıkan araç bariyerlere girdi! 2 kişi yaralandı
Bilecik'te kontrolden çıkan araç bariyerlere girdi! 2 kişi yaralandı
Kayseri'de Songül öğretmenin kahreden ölümü
Kayseri'de Songül öğretmenin kahreden ölümü
Tekirdağ'da uluslararası yelken yarışları yapılıyor
Tekirdağ'da uluslararası yelken yarışları yapılıyor
Samsun'da polisin durdurduğu şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı!
Samsun'da polisin durdurduğu şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı!
Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık'ta koşulacak!
Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık'ta koşulacak!
DEAŞ'ın İstanbul'daki hücre evi çökertildi! İçinden çıkanlar şok etti
DEAŞ'ın İstanbul'daki hücre evi çökertildi! İçinden çıkanlar şok etti
Antalya'da çocuk sürücü motosikletiyle 9 yaşındaki çocuğa çarptı!
Antalya'da çocuk sürücü motosikletiyle 9 yaşındaki çocuğa çarptı!