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İran ve Irak, ortak demir yolu projesinin yapımına başladı!

İran ve Irak, ortak demir yolu projesinin yapımına başladı!

İran ve Irak'ı birbirine bağlayacak olan Şelemçe-Basra demir yolu projesinin yapımına başlandı.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Irak'ın Basra kenti ile İran'ın güneyindeki sınır kasabası Şelemçe'yi birbirine bağlayacak 32 kilometrelik demir yolu projesinin inşaatı Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in katıldığı törenle başladı.

Yaklaşık 18 ila 24 ayda tamamlanacak projenin 16 kilometresini İran, diğer yarısını da Irak inşa edecek.

Projeyle ilgili bilgi veren İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhbir, projenin tamamlanmasıyla İran'ın demir yolu ağının Akdeniz ülkelerine bağlanabileceğini söyledi.

Muhbir, projenin hayata geçirilmesiyle şu anda yaklaşık 11 milyar dolar olan İran ile Irak arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkabileceğini belirterek, "Öte yandan bu sürecin devreye girmesiyle Irak, Kafkaslar ve Orta Asya dahil olmak üzere İran'a komşu ülkelere tam erişimini garanti altına alacaktır." dedi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ise Suriye ile de bir demir yolu projesinin inşası konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Bezrpaş, "Bugünkü anlaşmalardan sonra ilişkilerin geliştirilmesi adına İran, Irak ve Suriye arasında üçlü bir anlaşma gündeme gelecektir." ifadelerini kullandı.

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