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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşeceği kaydedildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşeceği kaydedildi. Bakan Fidan'ın 3 Eylül 2023 tarihinde İran'ı ziyaret edeceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir.

Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

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