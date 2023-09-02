BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret edereksağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da ziyaretlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Bakırköy Kapalı Pazar Alanı esnafı ile kahvaltı programında bir araya geldi. Pazar alanının açılışını da yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Bakırköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.Kemal Kılıçdaroğlu, Güngören'de kahvehane saldırısı sonrası hayatını kaybeden Burak Kan'ın Okmeydanı'nda yaşayan ailesini de ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin Şişli'de tedavi gördüğü hastaneye de uğradı. Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih'te, bulaşıkçılık yaparak hayatını kazanan 3 çocuk annesi Hatice Şimşek'i evini de ziyaret etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İran ve Irak, ortak demir yolu projesinin yapımına başladı!
İran ve Irak, ortak demir yolu projesinin yapımına başladı!
18 yaş altı Atletizm Balkan Şampiyonası Sivas'ta başladı!
18 yaş altı Atletizm Balkan Şampiyonası Sivas'ta başladı!
Samsun'da serinlemek için denize giren kişi canından oldu!
Samsun'da serinlemek için denize giren kişi canından oldu!
Altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçiden acı haber
Altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçiden acı haber
Batman'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı
Batman'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı
Karabük'te kafaları karıştıran kaza! Bu defa yaya, otobüse çarptı
Karabük'te kafaları karıştıran kaza! Bu defa yaya, otobüse çarptı
Elazığ'da husumetli kavgasında ilginç yaralama! Bıçakların çekildiği kavgada kızgın yağ döktü
Elazığ'da husumetli kavgasında ilginç yaralama! Bıçakların çekildiği kavgada kızgın yağ döktü
Fenerbahçe yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak! O isimler kadroda yok
Fenerbahçe yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak! O isimler kadroda yok
Muğla'da tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 50 göçmen yakalandı!
Muğla'da tekneyle İtalya'ya gitmeye çalışan 50 göçmen yakalandı!
Manisa'da korkunç kaza! Yağmurdan kayan minibüs uçurumdan düştü
Manisa'da korkunç kaza! Yağmurdan kayan minibüs uçurumdan düştü
Bilecik'te kontrolden çıkan araç bariyerlere girdi! 2 kişi yaralandı
Bilecik'te kontrolden çıkan araç bariyerlere girdi! 2 kişi yaralandı
Kayseri'de Songül öğretmenin kahreden ölümü
Kayseri'de Songül öğretmenin kahreden ölümü