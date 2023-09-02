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İran, Rusya'dan pilotlarını eğitmek için Yak-130 uçağı aldı!

İran, Rusya'dan pilotlarını eğitmek için Yak-130 uçağı aldı!

İran'ın, Su-35 gibi 4. ve 5. nesil savaş uçaklarının pilotlarının eğitilmesi için kullanılan Yak-130 muharebe-eğitim jetini Rusya'dan teslim aldığı bildirildi.

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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Rusya tarafından gönderilen Yak-130 eğitim uçağı, İran Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

Haberde uçağın İran'da bir hava üssündeki görüntülerine yer verildi.

Rusya'nın Yakovlev şirketi tarafından geliştirilen Yak-130 gelişmiş eğitim uçağı, 4. ve 5. nesil savaş uçaklarının pilotlarının eğitilmesi için kullanılıyor.

Ambargolar nedeniyle uzun süredir savaş uçağı alımı yapamayan İran'ın Hava Kuvvetlerinin envanterinde eski ABD yapımı F-4, F-5 ve F-14 ile Rus Mig-29 ve Su-24 savaş uçakları bulunuyor.

İran, BM tarafından 2007 itibarıyla uygulanan silah ambargosunun Ekim 2020'de kaldırılmasının ardından Rusya'dan Su-35 uçaklarının tedariki konusunda girişimlere başladığını ve mart ayında savaş uçaklarının satın alma prosedürlerinin tamamlandığı duyurmuştu. Daha sonra temmuz ayında ise Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, satın alma işlemini durdurduklarını ancak gerekli görülmesi halinde yeniden değerlendireceklerini açıklamıştı.

Bununla birlikte Su-35 ve Su-57 gibi 4. ve 5. nesil savaş uçaklarının pilotlarının eğitilmesi için kullanılan Yak-130 eğitim jetinin İran'a teslim edilmesi, Su-35 uçaklarının alınmasının ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Rus Sukhoi firması tarafından geliştirilen tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı 4. nesil avcı uçağı olarak kullanılıyor.

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