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9. sınıflar okula ne zaman başlıyor? MEB takvimi 2023-2024

9. sınıflar okula ne zaman başlıyor? MEB takvimi 2023-2024

9.sınıflar okula ne zaman başlayacak sorusu, Eylül ayına girilmesiyle birlikte gündemde yer alıyor. Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

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9.sınıflar okula ne zaman başlayacak sorusu, Eylül ayına girilmesiyle birlikte gündemde yer alıyor. Tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseye başlayacak öğrenciler için okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları hazırlandı. Peki, lise 1 olarak bilinen 9.sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Okul öncesinde, aile ve çocuklarla gerçekleştirilecek uyum sürecine destek olmak amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uyum haftasına yönelik uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer verildi.

İlkokul 1'inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneğine yer verildi.

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