Karabük'te feci kaza! Ticari araç şarampolden yuvarlandı: 1'i ağır 5 yaralı

Karabük Safranbolu'da kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu. Meydana gelen kazada araçta bulunan 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Safranbolu - Bartın kara yolu Beştepeler mevkiinde meydana geldi. A.D. idaresindeki 28 AP 399 plakalı hafif ticari araç, Bartın istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazada sürücü ile birlikte bulunan A.D., Y.D., M.D. ve M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü A.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.