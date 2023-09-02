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Beşiktaş'ta Harun Tekin'den mini konser

Beşiktaş'ta Harun Tekin'den mini konser

BEŞİKTAŞ’ta sevilen sanatçı Harun Tekin, yerli soğuk kahve markası OBSESSO iş birliğinde Akaretler’de mini konser verdi.

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Harun Tekin’in, W İstanbul’un balkonundan verdiği sürpriz mini konseri şaşkınlıkla izleyenler, müzik dolu anlar yaşadı. OBSESSO'nun 'Anın keyfi yavaşladığında çıkar' felsefesini müzikle buluşturan ve yavaşlığın keyfini kendisinin de çok önemsediğini vurgulayan sanatçı, mini konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi. 

Harun Tekin’in mini konseri, yurt dışında ünlü sanatçıların benzer nitelikteki sürpriz sokak performansları gibi İstanbul’un koşturmacasını kısa bir süre için de olsa durdurdu, Beşiktaş’ta konseri dinleyenlerin yavaşlayıp, anın keyfini hissetmesini sağladı.

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