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Nasrallah, Hamas ve İslami Cihad ile görüştü

Nasrallah, Hamas ve İslami Cihad ile görüştü

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hamas ve İslami Cihad yetkilileriyle işgal altındaki Batı Şeria başta olmak üzere Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşme kapsamında, Filistin'deki son gelişmeler, işgal altındaki Batı Şeria'daki durum ve burada "direniş gruplarının" tutumunun yanı sıra İsrail'in son dönemdeki tehditlerine ilişkin değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Yediot Ahronot gazetesinin 26 Ağustos'taki haberinde Hamas yetkilisi Aruri'nin İsrail'in suikast listesinde yer alabileceği iddia edilmişti.

Filistin Direniş Komiteleri Sözcüsü Muhammed el-Buraym ise İsrail'in direniş liderlerini hedef alma gibi bir "ahmaklık" yapması durumunda bunun bedelini ödeyeceğini söylemişti.

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