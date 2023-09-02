Rize'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan tır sürücüsüne otomobil çarptı!

Rize Bozkale mevkinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada tır sürücüsüne otomobil çarptı. Meydana gelen kazada tır şoförü hayatını kaybetti.

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Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Bozkale mevkiisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Khanahmad Allazov (78) tırını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek için hareket etti. 29 AV 200 plakalı aracın sürücüsü M.M.A.’da Allazov’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Allazov yere savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Allazov’un hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.