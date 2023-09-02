BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Rize'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan tır sürücüsüne otomobil çarptı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rize'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan tır sürücüsüne otomobil çarptı!

Rize Bozkale mevkinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada tır sürücüsüne otomobil çarptı. Meydana gelen kazada tır şoförü hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Bozkale mevkiisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Khanahmad Allazov (78) tırını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek için hareket etti. 29 AV 200 plakalı aracın sürücüsü M.M.A.’da Allazov’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Allazov yere savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Allazov’un hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatayspor, Massanga Matondo'yu renklerine bağladı!
Hatayspor, Massanga Matondo'yu renklerine bağladı!
Arabada başlayan tartışma çok feci bitti!
Arabada başlayan tartışma çok feci bitti!
Barcelona Felix ve Cancelo'yu transfer etti!
Barcelona Felix ve Cancelo'yu transfer etti!
Karabük'ün göl ve göletlerine 30 bin sazan yavrusu bırakıldı!
Karabük'ün göl ve göletlerine 30 bin sazan yavrusu bırakıldı!
Çanakkale'de kamyon şarampole yuvarlandı, sürücü feci şekilde can verdi
Çanakkale'de kamyon şarampole yuvarlandı, sürücü feci şekilde can verdi
Sudaki elementleri ayırıp elektrik ürettiler! TEKNOFEST'te ödül aldılar!
Sudaki elementleri ayırıp elektrik ürettiler! TEKNOFEST'te ödül aldılar!
Asansör boşluğuna düşen mühendis öldü
Asansör boşluğuna düşen mühendis öldü
Van'dan tarih fışkırıyor! Garibin Tepe'de Urartular'a ait anıtsal yapı grubu bulundu!
Van'dan tarih fışkırıyor! Garibin Tepe'de Urartular'a ait anıtsal yapı grubu bulundu!
Karabük'te feci kaza! Ticari araç şarampolden yuvarlandı: 1'i ağır 5 yaralı
Karabük'te feci kaza! Ticari araç şarampolden yuvarlandı: 1'i ağır 5 yaralı
Nasrallah, Hamas ve İslami Cihad ile görüştü
Nasrallah, Hamas ve İslami Cihad ile görüştü
Beşiktaş'ta Harun Tekin'den mini konser
Beşiktaş'ta Harun Tekin'den mini konser
İran, Rusya'dan pilotlarını eğitmek için Yak-130 uçağı aldı!
İran, Rusya'dan pilotlarını eğitmek için Yak-130 uçağı aldı!