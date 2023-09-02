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Kendini polis ve savcı olarak tanıtıyordu, tutuklandı!

Kendini polis ve savcı olarak tanıtıyordu, tutuklandı!

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube ekipleri, bir şüphelinin kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığını belirledi. Önceden de 8 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece'de yaşayan bir kişinin, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp evine gelen zanlıya 40 bin avro ve 300 gram altın vererek dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılığı gerçekleştiren ve daha önceden de 8 suç kaydı bulunan Bülent Y'yi yakaladı.

Beylikdüzü'nde gerçekleşen benzer olayın zanlısının da Bülent Y. olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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