BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  DÜNYA

Nobel Vakfı daveti geri çekti! Rusya, Belarus ve İran istenmiyor!

Nobel Vakfı daveti geri çekti! Rusya, Belarus ve İran istenmiyor!

10 Aralık'ta düzenlenecek Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya, Belarus ve İran davet edilmeyecek.

Abone ol

Nobel Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek ödül törenine söz konusu ülkelerin büyükelçilerinin çağrılması tepkilere neden oldu. Bu tepkileri not ederek Rusya, Belarus ve İran'ın davetlerinin geri çekilmesi suretiyle 2022 yılındaki protokolü uygulayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Nobel Vakfı, 31 Ağustos'ta 10 Aralık'ta yapılacak olan Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya, Belarus ve İran'ı davet etme kararı almıştı.

Bu karar hükümet, muhalefet ve kraliyet ailesinden sert tepkilere neden olmuştu.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, Başbakan Ulf Kristersson, "Nobel Vakfı, kimi davet edeceğine doğal olarak kendisi karar veriyor ancak ben de pek çok kişi gibi Rusya'nın davet edilmesini büyük şaşkınlıkla karşıladım. Bu davetin İsveç'te ve Ukrayna'da pek çok insanı üzdüğünü anlıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, karara çok şaşırdığını ve Nobel Ödülleri Töreni'ne katılma kararını gözden geçirdiğini söylemişti.

Merkez Partisi (C) lideri Muharrem Demirok, Sol Parti (V) lideri Nooshi Dadgostar da Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya davet edildiği için katılmayacaklarını duyurmuştu.

İsveç Liberal Parti AP Milletvekili Karin Karlsbro, Nobel Vakfını, "Ukrayna'daki kültür merkezlerinin üzerine füzeler düşerken ve çocuklar ölürken Rusya'yı göz alıcı bir partiye davet etmeye yeşil ışık yakarak tehlikeli bir emsal oluşturmakla" suçlamıştı.

Rusya ve Belarus, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali", İran ise "ülkedeki insan hakları ihlallerine yönelik eleştiriler" gerekçesiyle geçen yılki ödül törenine davet edilmemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rize'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan tır sürücüsüne otomobil çarptı!
Rize'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan tır sürücüsüne otomobil çarptı!
Hatayspor, Massanga Matondo'yu renklerine bağladı!
Hatayspor, Massanga Matondo'yu renklerine bağladı!
Arabada başlayan tartışma çok feci bitti!
Arabada başlayan tartışma çok feci bitti!
Barcelona Felix ve Cancelo'yu transfer etti!
Barcelona Felix ve Cancelo'yu transfer etti!
Karabük'ün göl ve göletlerine 30 bin sazan yavrusu bırakıldı!
Karabük'ün göl ve göletlerine 30 bin sazan yavrusu bırakıldı!
Çanakkale'de kamyon şarampole yuvarlandı, sürücü feci şekilde can verdi
Çanakkale'de kamyon şarampole yuvarlandı, sürücü feci şekilde can verdi
Sudaki elementleri ayırıp elektrik ürettiler! TEKNOFEST'te ödül aldılar!
Sudaki elementleri ayırıp elektrik ürettiler! TEKNOFEST'te ödül aldılar!
Asansör boşluğuna düşen mühendis öldü
Asansör boşluğuna düşen mühendis öldü
Van'dan tarih fışkırıyor! Garibin Tepe'de Urartular'a ait anıtsal yapı grubu bulundu!
Van'dan tarih fışkırıyor! Garibin Tepe'de Urartular'a ait anıtsal yapı grubu bulundu!
Karabük'te feci kaza! Ticari araç şarampolden yuvarlandı: 1'i ağır 5 yaralı
Karabük'te feci kaza! Ticari araç şarampolden yuvarlandı: 1'i ağır 5 yaralı
Nasrallah, Hamas ve İslami Cihad ile görüştü
Nasrallah, Hamas ve İslami Cihad ile görüştü
Beşiktaş'ta Harun Tekin'den mini konser
Beşiktaş'ta Harun Tekin'den mini konser