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İstanbul'da PKK propagandası yapan 4 kişi gözaltında!

İstanbul'da PKK propagandası yapan 4 kişi gözaltında!

İstanbul polisi, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup tarafından Başakşehir'de PKK/KCK terör örgütünü övücü, destekleyici slogan atılıp pankart açılması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayınlar, ruhsatsız tüfek ve 29 mermi ele geçirildi.

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