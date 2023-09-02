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Manisa'da acı kaza! Traktör römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da acı kaza! Traktör römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü

Manisa Şahzadeler'de kontrolden çıkan otomobil önünde seyir eden traktörün römorkuna çarptı. Meydana gelen kazada araç hurdaya dönerken 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.A. (29) yönetimindeki 45 ADA 900 plakalı otomobil, H.D. (70) yönetimindeki 45 KA 011 plakalı traktöre takılı kuru üzüm yüklü römorka arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada Ali A. (26), olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü F.A. ile otomobilde bulunan B.A ve M.Ş.T. yaralandı. Traktör sürücüsü H.D, gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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