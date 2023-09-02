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Gaziantep'te kavşakta ticari araçla kafa kafaya çarpışan otomobil tarlaya uçtu: 2’si ağır 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te kavşakta ticari araçla kafa kafaya çarpışan otomobil tarlaya uçtu: 2’si ağır 7 yaralı

Gaziantep'te kontorolden çıkan hafif ticari araç ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. meydana gelen kazada otomobil tarlaya uçarken kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

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Kaza, Gaziantep - Kilis yolu Kapcağiz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. yönetimindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç ile Fevzi K. Yönetimindeki 27 AGL 984 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Fevzi K. yönetimindeki 27 AGL 984 plakalı otomobil tarlaya uçtu. Diğer araç ise refüje çıktı. Kazada her iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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