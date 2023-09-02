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MEB, deprem bölgesindeki 210 bin öğretmenle görüştü: Bakan Tekin'den açıklama geldi

MEB, deprem bölgesindeki 210 bin öğretmenle görüştü: Bakan Tekin'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen, bölgede çalışan veya yeni atanan 210 bin 215 öğretmenle görüştü. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, " Barınma talebi olan kardeşlerimizin sorunları İçişleri Bakanlığımız ve valiliklerimizin desteği ile çözülmüştür. İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de bu konuda teyakkuz halindedir" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde çalışan ve yeni atanan 210 bin 215 öğretmenin barınma talebi konusunda tek tek arandığını belirterek, sorunu olanların çözüldüğünü bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki öğretmenlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Tekin, paylaşımında, "Asrın felaketinin yaşandığı bölgede halen çalışan ve yeni atanan 210 bin 215 öğretmenimiz tek tek aranmış ve barınmaya ilişkin sorunu olup olmadığı istişare edilmiştir. Barınma talebi olan kardeşlerimizin sorunları İçişleri Bakanlığımız ve valiliklerimizin desteği ile çözülmüştür. İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de bu konuda teyakkuz halindedir. Kendilerine her ulaşan öğretmenimizi kardeşi gibi sahiplenip, Valiliklerle koordineli olarak çözüm üretmeleri konusunda bilgilendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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