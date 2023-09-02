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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederken çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Güzergahta sık sık duran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken sorunlarını da dinledi.

Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde aracından inen Erdoğan, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Engelli bir gençle de sohbet eden Erdoğan, bazı çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Konvoyu sık sık durdurarak her fırsatta vatandaşa kulak veren Erdoğan'a vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne uzanan 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte katetti.

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