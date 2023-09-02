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Fenerbahçe, RAMS Global ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Fenerbahçe, RAMS Global ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımlarının sponsoru Rams Global ve iştiraki Gain Medya oldu.

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RAMS Global, Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımlarının 'Forma sırt numara altı ve forma önü' sponsoru oldu.

RAMS Global, 2023-2024 sezonu için Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Euroleague 'Forma Önü Sponsorluğu', Türkiye Basketbol TBL’de ise 'Forma Sırt Sponsorluğu' anlaşması imzaladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru ise RAMS Global iştiraki ve Türkiye’nin yeni nesil dijital içerik platformu olan GAİN Medya oldu.

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağı öğrenildi.

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