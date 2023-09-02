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Tunceli'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı!

Tunceli'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı!

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde teknesiyle balık tutmaya gidip kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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İlçeye bağlı Uzungöl köyünde ikamet eden Mehmet Ç., gece teknesi ile Keban Baraj Gölü'ne balık tutmaya gitti.

Mehmet Ç.'nin eve gelmediğini gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgede arama başlatan jandarma ile AFAD ekipleri, kayıp kişinin teknesini gölün ortasında buldu.

Ekiplerin, Mehmet Ç.'yi bulmak için baraj gölü yüzeyinde ve su altında başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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