Bakırköy'de trafiği yavaşlatan maganda konvoycular tepki gösteren vatandaşı darp etti!

İstanbul Bakırköy'de düğün konvoyu yaparak trafiğin yavaşlamasına neden olan bir grup maganda duruma tepki gösteren vatandaşı yol ortasında darp etti.

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Düğün konvoylarının sahil yolunda geçişi sırasında yaşanan olayda, trafiği yavaşlatan düğün konvoyundaki araçlar nedeniyle birçok sürücü ve vatandaş mağdur oldu.

Trafik akışını olumsuz etkileyen bu durum, bir vatandaşın sabrının taşmasına neden oldu. Saldırganlar, trafikte yavaşlayan bir aracın sürücüsüne yönelik saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda vatandaş yaralandı.