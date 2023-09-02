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Çorum'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çorum'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Çorum'da kontrolden çıkan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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S.B'nin (45) kullandığı 14 BF 163 plakalı otomobil, Bayat-Ankara kara yolu Bayat Su Deposu mevkisinde, E.Y. (23) idaresindeki 06 FE 3679 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü E.Y. ile diğer araçta bulunan E.B. (63) yaşamını yitirdi. Sürücü S.B. ile B.R.B. (18), A.Y. (47), E.Y. (25) ve İ.Y. (47) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan S.B, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

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